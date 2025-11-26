Askari Metals schließt Nejo-Gold-und-Kupferübernahme ab

Anzeige / Werbung
Askari Metals hat den Abschluss der Übernahme des Nejo-Gold-und-Kupferprojekts in Westäthiopien gemeldet. Das Unternehmen erklärte, dass dieser Schritt den Zugang zu einem großflächigen Explorationsgebiet im rohstoffreichen Arabisch-Nubischen Schild eröffne und damit einen wesentlichen Fortschritt in der strategischen Entwicklung darstelle.
Bedeutung des Projekts
Das Nejo-Projekt umfasst 1.174 Quadratkilometer an Explorationslizenzen nahe zweier großer Goldlagerstätten: Tulu-Kapi mit rund 1,7 Millionen Unzen Gold sowie Kurmuk mit etwa 3,4 Millionen Unzen. Laut Unternehmen ermögliche die Übernahme erstmals eine "district-scale"-Position, wodurch Explorationsprogramme über mehrere mineralisierte Zonen hinweg koordiniert werden könnten.
Aktuelle Arbeiten
Askari berichtete, dass mehrere Programme bereits laufen:
Goldexploration: Auf den Guji-Gudeya- und Guliso-Trends über mehr als 18 Kilometer erfolgen Probenahmen, Kartierungen und erste Schürfgräben zur Vorbereitung moderner Bohrziele. Kupferziel Katta: Historische UNDP-Bohrdaten würden digitalisiert. Geplante Bestätigungsbohrungen sollen frühere Kupfergehalte überprüfen.
Geophysik: Luft- und bodengestützte Messungen sollen verborgene Strukturen sichtbar machen.
