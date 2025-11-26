Eine neue Auswertung zeigt, dass 61 deutsche Banken immer gar keine Zinsen aufs Tagesgeld zahlen. Das gilt besonders für Sparkassen und Volksbanken. Für viele Bestandskunden bedeutet das vor allem: Ihre Ersparnisse verlieren real an Wert. Trotz des anhaltenden Wettbewerbs der Banken um neue Tagesgeldkunden, fällt für viele Sparer die Zinswende weiterhin aus. Eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt: Mindestens 61 Banken bieten ...

