Seit Mai 2024 geht es bei diesem DAX-Titel abwärts. Daher fragen sich viele Anleger, wie es nun mittel und langfristig weitergehen wird. Hier unsere Analyse. Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich bei Beiersdorf ein gemischtes Bild: Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz auf rund 5,2 Milliarden. Euro mit organischem Wachstum von +2,1 Prozent gegenüber Vorjahr. Aufgrund schwächerer Marktbedingungen (insbesondere Abschwächung im globalen Hautpflegemarkt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.