Seit Mai 2024 geht es bei diesem DAX-Titel abwärts. Daher fragen sich viele Anleger, wie es nun mittel und langfristig weitergehen wird. Hier unsere Analyse. Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich bei Beiersdorf ein gemischtes Bild: Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz auf rund 5,2 Milliarden. Euro mit organischem Wachstum von +2,1 Prozent gegenüber Vorjahr. Aufgrund schwächerer Marktbedingungen (insbesondere Abschwächung im globalen Hautpflegemarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE