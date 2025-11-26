Die Thiogenesis-Aktie hat sich an der Börse zuletzt eher schwach entwickelt und ist mit dem Markt gen Süden gelaufen. Doch unterschätzen die Marktteilnehmer völlig die Chancen, die sich hier bieten? Gute Nachrichten Thiogenesis gilt aktuell unter einigen Anlegern in der Biotech-Branche als echter Geheimtipp, und das nicht zu Unrecht. Denn die Phase-II-Studie zu MELAS erwies sich für das Unternehmen als voller Erfolg. Dementsprechend hat das Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de