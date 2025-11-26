Das KI-Upgrade von Amazons Sprachassistentin erreicht jetzt auch deutsche Nutzer:innen. Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich noch bis Monatsende zur Testphase von Alexa Plus anmelden. Alexa Plus soll bald auch nach Deutschland kommen. Die im Februar 2025 vorgestellte neue KI-gestützte Version von Amazons Sprachassistentin war bislang nur in den USA nutzbar - vorausgesetzt, man besitzt ein kompatibles Gerät der Reihen Echo, Echo Show oder Fire ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.