Uber und WeRide starten in Abu Dhabi ihre ersten vollständig fahrerlosen Fahrten. Während Tesla in Texas aufrüstet, beschleunigt der globale Robotaxi-Wettlauf.Uber öffnet sein Angebot für fahrerlose Fahrten in Fahrzeugen seines Partners WeRide in Teilen von Abu Dhabi. Ein Jahr nach dem Start mit Sicherheitsfahrern schickt das Unternehmen nun Robotaxis ohne menschliche Aufsicht auf die Straße. Nutzer von UberX oder Uber Comfort können auf Yas Island zufällig einem autonomen Fahrzeug zugeteilt werden. Wer die neue Kategorie "Autonomous" wählt, erhöht die Chance auf eine vollständig fahrerlose Fahrt. Die beiden Unternehmen begrenzen diese Einsätze zunächst auf ein Gebiet von rund 12 …