HDI Global hat mit "Cyquins" ein neues Cyberprodukt mit Fokus auf den Mittelstand vorgestellt, das den Weg von der Risikoanalyse zum Versicherungsprodukt deutlich verschnellern soll. Zudem hat HDI Global den AWS Cyber Competency Status erreicht, meldet das Unternehmen. HDI Global hat ein neues Cyberprodukt auf den Markt gebracht. "Cyquins" ergänzt das bestehende Angebot des Unternehmens und soll laut eigenen Aussagen eine Option für Kunden bieten, die einen "schnellen, digital orientierten Ansatz" ...

