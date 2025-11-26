Dresden (ots) -Die KSi International GmbH, bekannt unter der Marke Brandible, gibt heute die erste Übernahme der Unternehmensgeschichte bekannt. Das Unternehmen übernimmt die Promo Color GmbH, eine etablierte Digitaldruckerei und Veredelungsmanufaktur mit einer breit gefächerten Werbemittel-Produktpalette, darunter Liegestühle, Roll-Ups und Beachflags.Mit dieser strategischen Akquisition setzt Brandible einen bedeutenden Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Geschäftsführer Uwe Kasper, Danilo Schmidt und Sebastian Reichel betonen, dass die Übernahme ein konsequenter und strategisch wichtiger Schritt sei, um das bestehende Produktportfolio gezielt zu erweitern und die Wertschöpfung stärker im eigenen Unternehmen zu halten."Die Investition in die Promo Color GmbH eröffnet uns enorme Chancen", erklärt Uwe Kasper. "Als Digitaldruckerei mit hoher Fertigungstiefe bringt Promo Color moderne Produktionskompetenz und effiziente Abläufe ein. Durch die Zusammenführung von Produktion, Veredelung und Vertrieb profitieren wir von kürzeren Lieferketten, einer höheren Flexibilität und können unseren Kundinnen und Kunden künftig ein noch breiteres Produktspektrum in gewohnt hoher Qualität bieten."Sebastian Reichel ergänzt: "Mit der Promo Color GmbH gehen wir einen entscheidenden Schritt hin zu unserer Vision, Brandible als vollständig integrierten, technologisch führenden Anbieter im Werbemittelmarkt zu etablieren. Die Zusammenführung von kreativer Entwicklung, digitaler Produktion und hochwertiger Veredelung unter einem Dach ermöglicht uns, Innovationen deutlich schneller umzusetzen und neue Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und Individualisierung zu setzen.Wir schaffen damit eine Infrastruktur, die uns befähigt, zukünftige Marktbedürfnisse nicht nur zu bedienen, sondern aktiv zu gestalten - und unseren Kundinnen und Kunden ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und Markenwirkung zu bieten."Danilo Schmidt unterstreicht zudem: "Vertikale Integration ist ein entscheidender Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit der Promo Color GmbH holen wir wichtige Produktions- und Veredelungsprozesse ins eigene Haus. Das stärkt unsere Unabhängigkeit, verbessert die Produktionssicherheit und schafft neue Möglichkeiten für zukunftsorientiertes Wachstum."Die Promo Color GmbH bringt ihr langjähriges Know-how und moderne Produktionskapazitäten ein und wird künftig eng in die Geschäftseinheiten von Brandible integriert. Die Übernahme stärkt den gemeinsamen Marktauftritt und schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld.Mit diesem Zusammenschluss setzt die KSi International GmbH ein klares Zeichen für strategische Weiterentwicklung und die konsequente Ausrichtung auf eine zukunftsstarke Positionierung innerhalb der Werbemittel- und Brandingbranche.Über BrandibleBrandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice, fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.Weitere Informationen: https://www.brandible.dePressekontakt:Cordula Roßberg+49 (0)351-265 512-115cordula.rossberg@brandible.deKSi International GmbHZellescher Weg 301069 DresdenOriginal-Content von: KSi International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146625/6166904