Der S&P 500 liefert 2025 ein extremes Bild: Während einzelne Highflyer Kursgewinne im dreistelligen Prozentbereich erzielen, stürzen andere Marken gnadenlos ab. Zwei Tabellen zeigen, welche Aktien seit Jahresanfang steil nach oben gingen und welche Anleger bitter enttäuschten. Der S&P 500 hat 2025 trotz eines Rücksetzers im November eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Der Leitindex liegt etwa 14 Prozent über dem Vorjahresniveau und zeigt damit eine robuste Mischung aus Widerstandskraft und Wachstumsdynamik. Es gehören sowohl Highflyer aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
