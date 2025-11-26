Börse Live: Alibaba jetzt kaufen! Update zu Meta Platforms & Blick auf Microsoft

Anzeige / Werbung

Marktanalysen zu Alibaba, Meta und Microsoft: Investmentideen von unseren Experten

Alibaba, Meta & Microsoft im Fokus: Analysten sehen Potenziale

Unsere Trader Christian, David, Daniel und Co. haben bei der heutigen Börse.live-Sitzung spannende Einsichten zu drei der größten Technologiewerte weltweit vorgestellt: Alibaba, Meta und Microsoft. Ob es sich lohnt, jetzt bei diesen Aktien einzusteigen, und welche Chancen die künstliche Intelligenz (KI) bietet, zeigen wir Dir in dieser Analyse.

Alibaba: Einstieg nach Zahlen mit starkem KI-Fokus

Alibaba stand heute im Mittelpunkt der Diskussion, nachdem das Unternehmen frische Quartalszahlen vorgelegt hatte. Unsere Trader sind sich einig: Nach der klaren Reaktion auf die Zahlen und einer Konsolidierungsphase sehen sie eine attraktive Einstiegschance. "Alibaba wird sich langfristig als KI-Supermacht in China etablieren", betonte Christian.

Ein entscheidender Punkt: Die Umsätze im Cloud-Bereich stiegen um 34 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Zudem wird die KI-App "Gwen" mit ChatGPT verglichen und soll langfristig ein Umsatztreiber werden. David erklärte weiter: "Die aktuellen Bewertungen beweisen uns, dass wir den Boden gesehen haben. Unsere Wahl eines Discount-Optionsscheins bringt Sicherheit und erhöht die Renditechancen."

Die Handelsidee: Unsere Experten wählten ein Discount-Zertifikat mit einer Laufzeit bis März 2026. Basispreis: 140 USD, Höchstpreis: 160 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 157 USD und stabilen Fundamentaldaten ist eine maximale Rendite von 70 Prozent möglich.

Meta: Investitionen treiben Kurs nach oben

Meta Platforms bleibt weiterhin einer der Lieblinge unserer Experten. David hob hervor, dass die derzeitigen Kursbewegungen fundamentale Stärke und Wachstumspotenziale widerspiegeln. Das Unternehmen investiert massiv in KI-Entwicklung und plant bis 2026 Investitionen von über 100 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich. Trotzdem bleibt Meta dank starker Werbeerlöse profitabel.

Auch Neuigkeiten wie mögliche Partnerschaften mit Google für kosteneffizientere KI-Chips trieben den Kurs zuletzt an. Daniel erklärte: "Für langfristige Anleger ist Meta ein klares "Strong Buy'. Die aktuelle Bewertung bietet immer noch Chancen für Neueinsteiger."

Die Bewertung durch Analysten unterstreicht dies: Meta wird mit Zielkursen jenseits der 700 USD als klarer Wachstumswert im KI-Bereich gehandelt.

Microsoft: Vielversprechende Zukunft dank KI und Partnerschaften

Microsoft bleibt laut unseren Experten ein Schwergewicht im Tech-Sektor und ein klarer Kandidat für langfristige Investments. "OpenAI, an dem Microsoft zu 27,5 Prozent beteiligt ist, prognostiziert bis 2027 über 200 Millionen zahlende Nutzer - allein diese Zahl zeigt das Potenzial", erklärte Daniel.

Jefferies erhöht das Kursziel auf 625 USD, was starke 30 Prozent über dem aktuellen Kurs von 476 USD liegt. Ein Haupttreiber sind die massiven Investitionen in Rechenzentren und KI-Technologie. "Microsoft ist finanziell so solide wie kaum ein anderes Unternehmen. Ihre niedrige Verschuldung und die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen sichern das Wachstum nachhaltig ab", so Daniel weiter.

Charttechnisch zeichnet Microsoft ein klares Bild: Jüngste Konsolidierungen könnten Einstiegspunkte für Anleger schaffen. Der Boden scheint bei den aktuellen Kursniveaus gefunden. David war sich sicher: "Microsoft bleibt eine Halte- und Kaufposition."

Fazit: Jetzt einsteigen und langfristig profitieren

Die heutige Session bei Börse.live machte eines klar: Technologie bleibt Trumpf an der Börse. Ob Alibaba mit ihren Innovationen im KI-Bereich, Meta mit massiven Investitionen in die Zukunft oder Microsoft als Gigant mit breiter Diversifizierung - für private Anleger bieten die aktuellen Kurse interessante Einstiegspunkte.

Vergiss nicht: Unsere Experten zeigen Dir live in unseren Streams, welche Strategien in der aktuellen Marktlage am meisten Erfolg versprechen. Schau vorbei und bleib am Puls der Märkte!

