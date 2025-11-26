Die Audi-Modelle auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) und Premium Platform Combustion (PPC) erhalten zum Modelljahreswechsel ein umfassendes Hard- und Software-Update. Die PPE-Stromer A6 e-tron und Q6 e-tron werden mit dem Update unter anderem effizienter. Auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten Elektro-Plattform PPE basieren bei Audi derzeit in europäischen Portfolio vier Modelle: Das SUV-Modell Q6 e-tron war Audis erster PPE-Stromer ...

