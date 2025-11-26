Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die Stadt Koblenz haben gemeinsam den ersten innerstädtischen Schnellladepark in Koblenz in Betrieb genommen. In der Rizzastraße 11 stehen ab sofort drei Schnellladestationen mit insgesamt sechs Ladepunkten zur Verfügung. Die dort installierten Ladesäulen sollen E-Autos mit bis zu 200 kW aufladen können. Dabei handelt es sich laut dem zu der Mitteilung veröffentlichten Pressebild um Ladesäulen des Südtiroler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
