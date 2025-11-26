Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 25. November 2025 eine Task Force zur Prüfung von allfälligem Handlungsbedarf und möglicher Massnahmen betreffend Datenschutz im schulischen Umfeld sowie zur Lösung der pendenten Fälle eingesetzt. Diese Task Force unter der Leitung des Ministeriums für Infrastruktur und Bildung setzt sich zusammen aus Vertretern des Ministeriums des Schulamtes, der Datenschutzstelle sowie der Schulleitungen.Zweck dieser Task Force ist insbesondere, die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Schulamt und Schulen einerseits sowie Datenschutzstelle andererseits zu intensivieren und zu verbessern sowie die pendenten Datenschutz-Fälle im schulischen Umfeld zu lösen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94Michael Ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936842