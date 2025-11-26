SKONEC Entertainment (KOSDAQ: 276040) hat bekannt gegeben, dass ihr "psychologisches Horrorspiel" für die 2025 Korea Game Awardsnominiert wurde.

Nach dem PC-Release kommt, Who's at the Door?" am 28. November auf PS4 und PS5 heraus. Die Nintendo Switch-Version wird zuerst am 27. November in Asien veröffentlicht und Ende 2025 dann global.

In einer dunklen, stillen Winternacht klopft jemand an die Tür.

"Who's at the Door?" (Wer ist an der Tür?) beginnt in diesem Moment und zieht Spieler in seinen Bann. Sie erleben eine Realität, in der sich Illusion und Wahrheit vermischen. Seit der Veröffentlichung für PCs im Juli loben Spieler es als "das schockierendste Jahresende" und als "ein unvergleichliches psychologisches Schockerlebnis". Seine künstlerische Leistung wird nun offiziell durch die Nominierung zum 2025 Korea Game Awards anerkannt.

Ein schizophrener Protagonist ist in einem unbekannten Haus eingesperrt.

Die Hauptfigur ist ein schizophrener Protagonist. Er ist aus unbekanntem Grund in einem fremden Haus gefangen und mit der Zeit verwischt sich die Grenze zwischen Realität und Halluzination. Unbekannte Gegenstände verwirren ihn, nicht existente Schatten verfolgen ihn und manchmal sind wispernde Stimmen zu hören. Die Spieler müssen Realität und die Halluzinationen des Protagonisten inmitten verzerrter Wahrnehmungen unterscheiden.

Die Ankunft von unheimlichen Besuchern

Die "Besucher", die an die Tür klopfen, ähneln Menschen, aber wirken befremdlich. Ihr eigenartiges, verzerrtes Lächeln, die anormalen Gesichtsproportionen und die ausdruckslosen Augen rufen starke Beunruhigung hervor. Spieler sagen, dass der Anblick dieser Besucher ihr Herz gefrieren ließ ein Beweis, dass sie für das Horrorerlebnis von zentraler Bedeutung sind.

Zentrales Gameplay

Die Besucher bringen dem Protagonisten täglich seine Medikamente.

Die Spieler müssen entscheiden zwischen:

Die Tür öffnen, um den Besucher zu begrüßen oder

Die Medizin einnehmen, um den Halluzinationen zu entfliehen

Dank Hinweisen der Besucher wird die Vergangenheit des Protagonisten und der Besucher nach und nach klar und auch der Grund, warum der Schizophrene in dem Haus gefangen ist, kommt ans Tageslicht.

Ein schockierendes Ende

Am Ende des Spiels wird alles, was der Spieler glaubte, auf den Kopf gestellt und das verursacht einen Riesenschock.

In einer stillen Winternacht wirft das Spiel eine drängende Frage auf:

"Passiert all dies ... wirklich oder bilde ich mir das nur ein?"

Nach dem PC-Release kommt, Who's at the Door?" am 28. November auf PS4 und PS5 heraus. Die Nintendo Switch-Version wird zuerst am 27. November in Asien veröffentlicht und Ende 2025 dann global. Die Versionen für die Konsole sind mit Vibration ausgestattet, was das Horrorerlebnis noch verstärkt.

