SHANGHAI, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 34. China International Bicycle Fair (China Cycle 2026) wird voraussichtlich vom 5. bis 8. Mai 2026 im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) stattfinden und unter dem Motto "Innovation-Driven, Intelligence-Led Future" stehen. Aufbauend auf drei Jahrzehnten Erfahrung und Innovation hat sich China Cycle zu einem Dreh- und Angelpunkt entwickelt, der globale Trends in der Fahrrad- und E-Bike-Branche prägt und eine führende professionelle Plattform mit großem Einfluss auf die Branche darstellt. Im Jahr 2024 erreichte die Gesamtfahrradproduktion Chinas fast 99,54 Millionen, die Importe von Rennrädern verzeichneten 2024 ein Wachstum von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während High-End-E-Bikes im vergangenen Jahr 19,1 Prozent ausmachten. China Cycle fungiert als strategisches Tor, das globalen Unternehmen direkten Zugang zum riesigen chinesischen Verbrauchermarkt verschafft und ihnen wichtige Einblicke in die lokale Nachfrage ermöglicht. Dadurch wird die Erweiterung der Vertriebskanäle erleichtert und die globale Zusammenarbeit gefördert, von der beide Seiten profitieren. Gleichzeitig fungiert sie als industrieller Knotenpunkt, der den gesamten Sektor konsequent vorantreibt. Durch die Präsentation von Spitzeninnovationen und die Festlegung künftiger Trends spielt sie eine wichtige Rolle bei der Steuerung der kontinuierlichen Entwicklung und Weiterentwicklung der Branche. Die China Cycle 2025 umfasste 13 Ausstellungshallen und zog mehr als 1.580 Aussteller aus 25 Ländern und Regionen an. Die Messe 2026 wird voraussichtlich 160.000 Quadratmeter mit einem erweiterten und optimierten Layout umfassen und auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmen und Käufern mit einer vorausschauenden Planung reagieren. Sie schafft wertvolle Möglichkeiten, die Stärke der chinesischen Fahrradindustrie zu präsentieren und den Wert der globalen Lieferkette zu steigern. Chinas Fahrrad- und E-Bike-Markt wächst kontinuierlich, und mit der Einführung der neuen nationalen Normen für Elektrofahrräder erweitert der beschleunigte grüne und kohlenstoffarme Wandel die Möglichkeiten auf dem internationalen Markt. China Cycle dient als Brücke und Bindeglied und setzt sich für die Förderung eines neuen Musters der synergetischen Entwicklung und des gegenseitigen Nutzens für die globale Zweiradindustrie ein. Im Jahr 2025 nutzten zahlreiche internationale Marken ihre Präsenz auf der Messe, um sich Zugang zum chinesischen Markt zu verschaffen und ihre Vertriebskanäle für ihre Unternehmen erfolgreich zu erweitern. Die Nachfrage des chinesischen Verbrauchermarktes nach hochwertiger und innovativer Fahrrad- und Elektromobilität bietet große Chancen für globale Marken. China Cycle lädt Unternehmen aus der ganzen Welt herzlich ein, an dieser führenden Branchenveranstaltung teilzunehmen, Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.e-chinacycle.com/ . Die Anmeldung ist unter http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en möglich. Medienkontakt: info@e-chinacycle.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/china-cycle-2026--aufbau-einer-innovationsgetriebenen-intelligenzgesteuerten-zukunft-302626332.html



