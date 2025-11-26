München (ots) -Wie weit darf man gehen, wenn Gerechtigkeit anscheinend nicht möglich ist? Nach dem großen Publikumserfolg des Spielfilms "Am Abgrund" im Jahr 2024 kehrt die Lübecker Mordkommission ins Hauptabendprogramm zurück. In "Weil du böse bist" ermitteln die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) am Montag, 5. Januar 2026,um 20:15 Uhr im Ersten in einem aufwühlenden Mordfall, der auch ihre Kollegen Gregor Michalski (Jonas Minthe) und Nina Weiss (Julia E. Lenska) emotional an ihre Grenzen führt. Der Film ist bereits ab dem 31. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen. Seit dem 24. November laufen zudem im Vorabendprogramm montags um 18:50 Uhr die aktuellen Folgen der Serie "Morden im Norden" im Ersten.Ein alter Fall kehrt mit voller Wucht zurück: In einem "Cold Case", der die Kommissare vor zwei Jahren beschäftigte, tauchen weitere Indizien auf. Eine erneute Anklage des Verdächtigen ist jedoch ausgeschlossen. Während Kommissar Finn Kiesewetter alles daransetzt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, droht der verzweifelte Vater des Opfers die Kontrolle zu verlieren.Inhalt: Nach einem Streit mit ihrem Freund Patrick (Valentino Dalle Mura) verschwindet die 25-jährige Anja Liebke (Valerie Stoll) spurlos. Auf dem Boot der Familie entdeckt die Polizei ein blutiges Anglermesser mit Patricks Initialen und geht von einem Tötungsdelikt aus. Kommissar Finn Kiesewetter ist überzeugt, den Täter überführt zu haben. Doch der Indizienprozess endet überraschend mit einem Freispruch des Angeklagten. Zwei Jahre später werden sterbliche Überreste des Opfers an der Küste gefunden - und wieder führt die Spur zu Patrick. Doch das Gesetz verhindert eine erneute Anklage: Niemand darf zweimal wegen derselben Tat angeklagt werden. Der verzweifelte Vater des Opfers (Thomas Sarbacher) fühlt sich von Polizei und Justiz im Stich gelassen. Nimmt er das Gesetz selbst in die Hand? Die Situation eskaliert, als Patricks wichtigste Entlastungszeugin entführt wird.Sven Martinek über den Hauptabendfilm: "Für Finn Kiesewetter ist der Fall sehr persönlich. Die emotionale Nähe zur Opferfamilie bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Er hält den Angeklagten für schuldig und will ihn trotz Freispruch unbedingt ins Gefängnis bringen. Zwischen Wut, Schuldgefühlen und widersprüchlichen Spuren muss er lernen, Abstand zu gewinnen - um klar zu sehen und die Wahrheit zu erkennen." Ingo Naujoks ergänzt: "Wir sind dem Format im Kern treu geblieben. In unseren Geschichten kommen nicht plötzlich Großkriminelle, Mafia-Clans oder Straßengangs ins Spiel, nur weil wir um 20:15 Uhr laufen. Wir erzählen Krimi-Melodramen, oft ist die Familie Schauplatz der Verbrechen, und die Kommissare ermitteln mit hoher Empathie für Opfer und Täter. Das ist auch im Spielfilm unsere Handschrift."In weiteren Rollen sind Christoph Tomanek, Thomas Sarbacher, Karoline Eichhorn, Tessa Mittelstaedt u. v. a. zu sehen. Regie führte Tanja Roitzheim. Das Drehbuch stammt von Mike Bäuml nach einer Idee von Mariann Kaiser und Malte Vogt. Die Kamera führte Peter Joachim Krause.Sven Martinek, Ingo Naujoks und Jonas Minthe stehen für telefonische Interviews zur Verfügung. Bitte melden Sie Ihre Interviewwünsche unter E-Mail hm@monkenbusch.tv an. Die Termine werden individuell koordiniert."Morden im Norden - Weil du böse bist" ist eine Produktion der ndF Berlin (Produzent: Hans-Hinrich Koch, Producerinnen: Marion Klann, Anna Neudert) im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD. Executive Producer:in sind Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto Film) und Karsten Willutzki (NDR).Das digitale Pressedossier zum Spielfilm und zu den neuen Folgen der Vorabendserie erhalten akkreditierte Journalist:innen im Presseservice unter https://pressekits.daserste.de/morden-im-norden_weil-du-boese-bist_serie.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Bettina BrinkerNDR KommunikationTel.: 040/4156-2302E-Mail: b.brinker@ndr.deMirja BauerARD-Programmdirektion/ Presse und MultiplikatorenkommunikationTel: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deAgentur MONKENBUSCHTel.: 0151/64423971.E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6166958