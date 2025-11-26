Michael Gram-Madsen wird ab sofort neuer Leiter KI & Innovation bei ÖKOWORLD und verantwortet damit nun die KI-Transformation des Unternehmens. Durch den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz will er die nachhaltige Geldanlage "auf ein neues Level heben". ÖKOWORLD, das sich selbst als "Pionier der ethisch-ökologischen Geldanlage" bezeichnet, hat einen neuen Leiter KI & Innovation: Michael Gram-Madsen gilt als erfahrener Fondsmanager und Unternehmensgründer und soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact