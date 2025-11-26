Der Ausverkauf ist gestoppt - vorerst. Nach Wochen roter Zahlen atmet der Bitcoin durch und stabilisiert sich am Mittwoch. Der Grund: Die institutionellen Investoren kehren zurück, wenngleich zögerlich. Marktbeobachter nennen es den "ersten echten Stresstest" für die neue ETF-Ära bezeichnen.Am 25. November flossen laut Daten von The Block netto 129 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs. Ein wichtiges Signal, nachdem massive Abflüsse den Kurs zuletzt auf ein mehrmonatiges Tief gedrückt hatten. Aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
