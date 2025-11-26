Der Ausverkauf ist gestoppt - vorerst. Nach Wochen roter Zahlen atmet der Bitcoin durch und stabilisiert sich am Mittwoch. Der Grund: Die institutionellen Investoren kehren zurück, wenngleich zögerlich. Marktbeobachter nennen es den "ersten echten Stresstest" für die neue ETF-Ära bezeichnen.Am 25. November flossen laut Daten von The Block netto 129 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs. Ein wichtiges Signal, nachdem massive Abflüsse den Kurs zuletzt auf ein mehrmonatiges Tief gedrückt hatten. Aktuell ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.