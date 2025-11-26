Lange war spekuliert worden, was da genau kommt. Die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag zur Überarbeitung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vorgelegt. Kernpunkt der Neuerungen: Die bisherigen Produktkategorien für Fonds Artikel 8 ("hellgrün") und Artikel 9 ("dunkelgrün") sollen entfallen. Stattdessen ist ein neues Klassifizierungssystem mit klaren Nachhaltigkeitslabels geplant, das Greenwashing erschwert und Transparenz erhöht.Künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer