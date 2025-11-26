Die Anleger in New York können am Mittwoch auf weiter steigende Kurse hoffen. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 47.167 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,4 Prozent im Plus bei 25.109 Punkten. Wegen "Thanksgiving" findet dann am Donnerstag keine und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär