Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 26
[26.11.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.11.25
IE000LZC9NM0
8,742,465.00
USD
0
70,277,560.01
8.0386
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.11.25
IE000DOZYQJ7
3,331,253.00
EUR
0
19,391,425.22
5.8211
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.11.25
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
368,923.72
10.7445
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.11.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,061,295.62
8.206