© Foto: Picture Alliance

Abercrombie & Fitch überzeugt mit starken Quartalszahlen, die Aktie springt um 30 Prozent in fünf Tagen und das Unternehmen hebt die Jahresprognose trotz schwierigem Umfeld an.Die Aktie von Abercrombie & Fitch schoss am Dienstag nach oben, nachdem die Quartalsgewinne des Einzelhändlers die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hatten. Sie machte damit in den letzten fünf Tagen ein Plus von knapp 30 Prozent und wird derzeit mit 78,49 Euro (90,80 US-Dollar) bewertet. Dies ist damit der größte Tagesgewinn seit 2012. Abercrombie erzielte im dritten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 2,36 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenprognose von 2,17 US-Dollar. Im …