Die Kurse dieser Technologie-Aktie sind in den vergangenen Tagen extrem eingebrochen. Doch das hat Star-Investorin Cathie Wood nun dazu verleitet bei dem Wert zuzuschlagen. Lohnt sich das auch für Anleger? Eigentlich ist CoreWeave ein massiver Profiteur des KI-Booms und ein Wachstumsunternehmen im Bereich Cloud-Computing. Dennoch ist das Papier im Rahmen der allgemeinen Sorge um eine Bewertungsblase an den Märkten im vergangenen Monat um 45 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE