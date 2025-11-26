© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Dem KI-Trade wird die Luft abgelassen: Zeit sich diejenigen Branchen anzusehen, die jetzt profitieren könnten. Viele Branchen sind im Zuge des KI-Trades zurückgeblieben. Big-Tech wurde aufgrund von KI am Markt gefeiert. Jetzt schauen die Anleger allerdings genauer hin. Denn die Angst vor einer möglichen Blase wird größer. Auch wegen der weitreichenden Verflechtungen, die die Unternehmen untereinander eingehen. Common Sense: Die größsten Befürworter von KI räumen ein, dass der Markt überhitzt ist, bekräftigen aber dennoch ihren Glauben an das langfristige Potenzial der Technologie. [spotify]4Y6z01Wxo2jcUQtqrWWkhJ[/spotify] Noch nie zuvor wurden so hohe Summen so schnell in eine Technologie …