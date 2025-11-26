Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) spricht sich dafür aus, den seit Januar 2025 gültigen Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung auch im Jahr 2027 bei 1% zu belassen. Der GDV hat mitgeteilt, die Empfehlung der Aktuare zu unterstützen. Der Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 von 0,25% auf 1% erhöht. Es handelte sich um die erste Anhebung seit vielen Jahren. Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) spricht sich nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...