DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im November unerwartet und deutlich eingetrübt. Der Indikator fiel auf 36,3 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Oktober hatte der Index bei 43,8 Punkten gelegen. Volkswirte hatten einen Wert von 45,5 Punkten erwartet.

Der Frühindikator liegt weiterhin klar unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

November 26, 2025 09:57 ET (14:57 GMT)

