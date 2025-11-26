DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. November (vorläufige Fassung)
=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,50% *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -23,1 zuvor: -24,1 *** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,8% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,1 zuvor: 95,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,0 zuvor: -8,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung: -14,2 zuvor: -14,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI - US/Börsenfeiertag USA ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2025 09:59 ET (14:59 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News