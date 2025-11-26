München (ots) -Die Diagnose Gliom verändert das Leben schlagartig. Plötzlich stehen die eigene Persönlichkeit, die Zukunft und Entscheidungen im Mittelpunkt medizinischer Gespräche. Gliome zählen zu den seltenen Tumoren des zentralen Nervensystems. Der Befund Gliom stellt Betroffene und Angehörige vor große Fragen: Was bedeutet die Diagnose genau? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und wie gelingt es, mit der Erkrankung umzugehen?Mit www.leben-mit-gliom.de stellt Servier Deutschland nun eine neue Informationsplattform mit Schwerpunkt auf niedriggradigen Gliomen mit IDH-Mutation vor, die wissenschaftlich fundiertes Wissen laienverständlich erklärt. Die Website begleitet Betroffene und deren Angehörige von der Diagnose bis zur Nachsorge und bietet konkrete Unterstützung im Alltag - mit praxisnahen Tipps, Checklisten und hilfreichen Kontaktadressen. Die Seite entstand in Co-Creation mit einer Patientenorganisation und wurde wissenschaftlich durch Prof. Dr. Martin Glas (Neuroonkologie, St. Marien Hospital Lünen) begleitet."Bei diffusen Gliomen liefert die molekulare Analyse - insbesondere der IDH-Status und der Nachweis einer 1p/19q-Kodeletion - entscheidende Hinweise für die Wahl der richtigen Therapie und die Einschätzung der Prognose. 'Leben mit Gliom' erklärt diesen Schritt verständlich und zeigt, was die Klassifizierung für den individuellen Behandlungsweg bedeutet," sagt Prof. Dr. Martin Glas.Das bietet "Leben mit Gliom"Basiswissen:Was Gliome sind, welche Symptome typisch sein können und weshalb erst die Gewebeuntersuchung eine sichere Diagnose ermöglicht. Auch bildgebende Verfahren wie MRT, CT oder PET werden anschaulich erklärt.Diagnose und Klassifizierung:Erläuterung der WHO-Klassifikation 2021 für diffuse Gliome sowie der Bedeutung molekularer Tests (IDH, 1p/19q) für Therapieentscheidungen und Prognose.Therapien:Ein Überblick über aktuelle Behandlungswege - vom "Watch & Wait"-Ansatz über Strahlen- und Chemotherapie bis hin zu Tumortherapiefeldern (TTFields, zum Einsatz bei Glioblastom) und zielgerichteten Ansätzen bei IDH-Mutation. Alle Inhalte sind verständlich formuliert.Interdisziplinäres Team:Darstellung der verschiedenen Fachdisziplinen - von Neurochirurgie und medizinischer Onkologie über Psychoonkologie bis zur Physiotherapie - und Beschreibung, wie Tumorboards Therapieentscheidungen gemeinsam treffen.Nachsorge und Prognose:Informationen zu Verlauf, Nachsorgeterminen und Rehabilitationsmöglichkeiten mit dem Ziel, Lebenszeit bei möglichst hoher Lebensqualität zu gewinnen.Leben mit Gliom:Themen wie psychoonkologische Unterstützung, Ernährung, Bewegung, Arbeit, Urlaub, Familienplanung oder Vorsorge werden praxisnah beleuchtet.Service und Downloads:Checklisten und Fragenkataloge für Arztgespräche, Hinweise zur Zweitmeinung und Klinikwahl, ein Glossar medizinischer Begriffe sowie Adressen wichtiger Anlaufstellen wie DKFZ oder Deutsche Krebshilfe."Nach einer Hirntumor-Diagnose prasseln viele Informationen auf Patient:innen ein. Mit 'Leben mit Gliom' möchten wir Betroffene und Angehörige begleiten - mit verlässlichem Wissen, Orientierung und praktischer Unterstützung," sagt Daniela Luber, Medical Advisor/Patient Engagement bei Servier Deutschland.Zielgruppe: Patient:innen, Angehörige und interessierte ÖffentlichkeitZugang: laienverständlich, gendergerecht und barrierefrei gestaltetZur Website: www.leben-mit-gliom.deHinweise für Redaktionen- Inhaltlicher Fokus: Astrozytom und Oligodendrogliom mit IDH-Mutation (niedriggradige, diffuse Gliome). Für Informationen zum Glioblastom (IDH-Wildtyp) verweist die Seite auf spezialisierte externe Angebote.- Co-Creation: Entwicklung in Zusammenarbeit mit Vertreter:innen der Hirntumor-Selbsthilfe Mittelhessen; wissenschaftliche Begleitung durch Prof. Dr. Martin Glas.- Materialien: Fragenkatalog für Arztgespräche (Download), Infobroschüre, Kontakt- und Adresssammlung (Fachzentren, Beratungsstellen, Selbsthilfe).- Hinweis: Die Inhalte ersetzen keine ärztliche Beratung oder Diagnostik.Über ServierServier ist ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das als private Stiftung geführt wird. Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, leisten wir einen bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag sowohl für Patient:innen als auch für eine nachhaltige Umwelt. Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist in rund 140 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 Umsatzerlöse in Höhe von 5,9 Milliarden Euro (4,5 Mrd. 