Modon schließt sich einem Konsortium von Investoren an, die das Wellington International Equestrian Showgrounds aufwerten und eine ultraluxuriöse Destination entwickeln möchten, die Wohn-, Gastronomie- und Sportanlagen in Wellington, Palm Beach County, Florida, vereint

Damit wird die globale Präsenz von Modon gestärkt und der Wissensaustausch zwischen großen gemischt genutzten Immobilienprojekten, Gastgewerbe- und Lifestyle-Entwicklungen ermöglicht

Die in Abu Dhabi ansässige Modon Holding P.S.C ("Modon") hat heute eine strategische Investition in Wellington Lifestyle Partners ("WLP") angekündigt und tritt damit einem Konsortium bestehender Investoren des Unternehmens bei.

Aerial shot of Wellington International

Die Investition von Modon wird die langfristige Entwicklung des Wellington International Equestrian Showgrounds vorantreiben und ein wegweisendes, ultra-luxuriöses Immobilienprojekt mit hochwertigen Wohnanlagen, einem Boutique-Hotel, einem Einkaufszentrum und einem Meisterschaftsgolfplatz in Wellington, Florida einer globalen Ikone des Pferdesports ermöglichen. Dies ist die erste Direktinvestition von Modon in ein Reitsportprojekt in den Vereinigten Staaten, ergänzt das bestehende globale Portfolio des Unternehmens und untermauert dessen Strategie, durch Partnerschaften mit führenden internationalen Organisationen seine Präsenz im Bereich der Entwicklung von Luxusimmobilien auszubauen. Die Partnerschaft stärkt zudem die Position von Modon als global angesehener Investor in umfangreiche, hochwertige Immobilien- und Lifestyle-Projekte.

Mit dieser Investition wird Modon Teil der Gruppe bestehender Investoren und Betreiber von WLP, die gemeinsam ein Multi-Asset-Portfolio von Lifestyle- und Sportdestinationen weiterentwickeln. Das Portfolio umfasst das weltbekannte Wellington International Showgrounds, The Wanderers Club, einen privaten, familienfreundlichen Country Club mit Golf- Tennis- und Schwimmangeboten sowie Restaurants, The Wellington, eine neue private Wohnclub-Gemeinschaft, die 253 erstklassige Residenzen umfasst, 2028 eröffnet werden soll und einen von David McLay Kidd entworfenen Golfplatz auf Meisterschaftsniveau bietet; sowie einen geplanten Lifestyle-Marketplace mit einem luxuriösen Boutique-Hotel, Residenzen, Geschäften, Büros und Restaurants. Gemeinsam bilden diese Assets einen langfristigen Masterplan, um die Position von Wellington als globale Heimat des Pferdesports und des luxuriösen Lebens zu stärken.

Die Investition schließt auch eine strategische Lizenzvereinbarung ein, durch die Modon die Marke und das geistige Eigentum von Wellington International in mehreren strategischen Schlüsselmärkten nutzen darf, um die Entwicklung künftiger Lifestyle- und Community-Destinationen zu unterstützen. Zudem wird Modon im Rahmen der Vereinbarung Hauptsponsor des Winter Equestrian Festival und des Adequan Global Dressage Festival (AGDF) den weltweit größten und ältesten Hunter-/Spring- und Dressurwettbewerben, die jedes Jahr über 250.000 Zuschauer und Aussteller verzeichnen.

Seine Exzellenz Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Chairman der Modon Holding, sagte: "Diese strategische Investition verdeutlicht das Bestreben von Modon, gemeinsam mit erstklassigen Partnern Investitionen zu tätigen, die unsere Vision von Exzellenz in der Destinationsentwicklung teilen. Wellington Lifestyle Partners steht für eine einzigartige Zusammenarbeit, die Expertise in den Bereichen Immobilien, Pferdesport, Gastgewerbe und sportbezogene Gemeinschaften vereint. Indem wir unsere Reichweite auf die Vereinigten Staaten ausweiten, tragen wir weiter zur Stärkung der Rolle von Modon bei der Schaffung nachhaltiger Reiseziele bei, die für Qualität, Innovation und kulturelle Verbundenheit stehen."

Bill O'Regan, Group Chief Executive Officer von Modon Holding, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft mit Wellington Lifestyle Partners steht im Einklang mit der Strategie von Modon, integrierte Lifestyle-Destinationen zu entwickeln, die Gemeinschaft, Sport und Gastronomie miteinander verbinden. Wellington International ist weltweit für seine herausragende Arbeit im Reitsport bekannt und diese Zusammenarbeit ist eine wunderbare Gelegenheit, Fachwissen in den Bereichen Betrieb, Masterplanung und Design auszutauschen. Sie ergänzt unser bestehendes Portfolio auf Hudayriyat Island, in Ras El Hekma und La Zagaleta und unterstreicht das Engagement von Modon, transformative Destinationen von Weltklasse zu entwickeln."

Mark Bellissimo, Gründer von Wellington Lifestyle Partners, sagte: "Mit dem Beitritt von Modon Holding zu Wellington Lifestyle Partners schaffen wir eine außergewöhnliche Synergie von Expertise. Dank der Erfahrung von Modon in der Entwicklung von Destinationen von Weltklasse, der Führungsrolle von Doug McMahon und NEXUS in der Entwicklung von Luxus-Gemeinschaften und dem Reitsportler Murray Kessler als CEO von Wellington International sind wir einzigartig positioniert, um unsere Vision, hier in Wellington einen neuen Qualitätsstandard für eine Reitsport-Destination zu setzen, voranzutreiben."

Über Modon:

Modon ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert. Wir gehören zu den Pionieren der urbanen Innovation und schaffen ikonische Designs und Erlebnisse, die die Erwartungen immer wieder übertreffen. Unsere Hauptgeschäftsbereiche umfassen Immobilien, Gastgewerbe, Vermögensverwaltung, Investitionen, Veranstaltungen und Tourismus. Unser Ziel besteht in der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte und dem Aufbau der Grundlagen für ein intelligentes, vernetztes Leben.

Über Wellington Lifestyle Partners:

Wellington Lifestyle Partners (WLP) mit Sitz in Wellington wird von den privaten Investoren Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith und NEXUS Luxury Collection unterstützt und ist ein Immobilien-, Gastgewerbe- und Sportmanagementunternehmen, dessen Ziel Exzellenz ist. Unter der Leitung von Chief Executive Officer Douglas McMahon und President Paige Nuñez verwaltet WLP ein Portfolio, das die neue private Wohnclub-Gemeinschaft The Wellington, das Wellington International Showgrounds, The Wanderers Club und einen charmanten kommerziellen Marketplace mit einem luxuriösen Boutique-Hotel, Wohnungen, Geschäften, Büros und Restaurants umfasst. WLP möchte in Wellington für künftige Generationen investieren und dessen Status als weltweit erstklassige Destination für Pferdesport stärken. www.wlpfl.com

Über Wellington International:

Wellington International wurde 1974 gegründet, umfasst mehr als 200 Morgen Land im Herzen von Wellington, Florida, und ist weltweit als erstklassiges Reitsportziel bekannt. Die Anlage zieht jedes Jahr Reiter und Besucher aus allen 50 US-Bundesstaaten und mehr als 55 Ländern an und richtet das ganze Jahr über Weltklasse-Wettbewerbe und -Veranstaltungen aus. Der Veranstaltungsort vereint modernste Arenen und Reitanlagen mit VIP-Hospitality, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten und trägt durch Tourismus, Arbeitsplätze und globale Investitionen jährlich über 500 Millionen US-Dollar zur Wirtschaft des Palm Beach County bei.

