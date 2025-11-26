Die Stromversorgung in den USA steht vor einer historischen Belastungsprobe - einige Experten sprechen bereits von einer drohenden Energiekrise. Während Rechenzentren in rasantem Tempo expandieren und die Energienachfrage der boomenden KI-Industrie förmlich explodiert, gerät das amerikanische Stromnetz zunehmend an seine Grenzen. Fachleute von Schneider Electric warnen, dass die Vereinigten Staaten ohne schnelle und umfassende Gegenmaßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de