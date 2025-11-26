Gerüchte gibt es schon lange. Nun spricht es die spanische Tageszeitung El País offen aus: China treibt den globalen Goldmarkt stärker an, als offizielle Daten vermuten lassen. Chinas "off-the-books"-Käufe sollen rund zehnmal höher sein als die gemeldeten Mengen. Die Volksrepublik sei damit "einer der Hauptakteure hinter diesem unaufhaltsamen Preisanstieg", schreiben Inma Bonet und Guillermo Abril.Die beiden Journalisten sind mit dieser Meinung nicht allein. Mehrere Analysten gehen davon aus, dass ...

