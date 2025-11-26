Cathie Wood setzt kräftig auf Alphabet und verkauft gleichzeitig AMD, während Meta-Chipgerüchte den Markt durchrütteln. ARK verschiebt hunderte Millionen in neue KI-Positionen. Was hinter der Mega-Umschichtung steckt und warum der Chipmarkt reagiert. Cathie Wood hat ihre Wette auf Alphabet verstärkt. Laut Seeking Alpha kaufte Ark Invest am Dienstag 174.293 Alphabet-Aktien, während sich die Marktbewertung des Konzerns der Marke von vier Billionen US-Dollar näherte. Der Großteil des Kaufvolumens entfiel auf den Leitfonds ARK ...

