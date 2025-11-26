Die britische Regierung will die E-Auto-Förderung mit weiteren 1,3 Milliarden Pfund ausstatten und bis 2030 verlängern, gleichzeitig ab 2028 aber eine neue Steuer für Batterie-elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride einführen, um sie analog zu den Verbrennern für ihre Straßennutzung aufkommen zu lassen. Das geht aus dem jetzt offiziell vorgelegten UK-Haushaltsplan hervor. Anfang der Woche hatten bereits mehrere Medien auf Basis durchgesickerter ...

