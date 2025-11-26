Irische Section-110-Gesellschaften bieten einen klar geregelten Rahmen für strukturierte Finanzierungen. Sie ermöglichen die saubere Trennung von Vermögenswerten und eine eindeutige Zuordnung von Risiken. "Diese Trennschärfe ist für viele unserer Mandate zentral", sagt Stephan Blohm, Verwaltungsrat beim Luxemburger Finanzdienstleister securities.lu. Section-110-Companies werden als "Designated Activity Companies" (DAC) gegründet. Üblich ist die Ausgestaltung als "Single Issue Entity", bei der eine Emission pro Gesellschaft erfolgt. "Dadurch lassen sich Assets und Cashflows einer Transaktion eindeutig abgrenzen und strukturiert abbilden", sagt Blohm. Die Vehikel lassen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.