DJ US-Rohöllagerbestände überraschend gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,774 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,426 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,513 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,327 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel knapp unter dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

November 26, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)

