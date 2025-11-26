Neukirchen am Großvenediger (ots) -Die Wildkogel-Arena in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern überzeugt Wintersportler seit Jahren mit einem vielfältigen und ausgezeichneten Winterangebot. Skifahrer, Rodler, Schneeschuhwanderer und Wintergenießer finden hier alles, was den Winterurlaub besonders macht und das auf ausgezeichnetem Niveau.Besonders stolz ist man in Neukirchen und Bramberg auf ihre offiziellen Auszeichnungen: Das Skigebiet der Wildkogel-Arena wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger 2025 in der Kategorie "Extraklasse: Weltweit führendes Skigebiet bis 80 km Pisten" ausgezeichnet.Zusätzlich bestätigen sowohl das Internationale Pistengütesiegel als auch das Rodelbahn-Gütesiegel von Skiarea International die hohe Qualität der Skipisten und der längsten beleuchteten Rodelbahn. Damit werden nicht nur die top präparierten Abfahrten, sondern auch die familienfreundlichen, sicheren Rodelstrecken gewürdigt.Aber ohne Schnee kein Pistenspaß - nicht so in der Wildkogel-Arena. Die Schneesicherheit wurde durch ein Gutachten von GeoSphere Austria bescheinigt. Wintersportbegeisterte treffen hier auf über 2.100 m Seehöhe auf Pisten in perfektem Zustand von Dezember bis weit nach Ostern.Die Wildkogel-Arena rund um die Orte Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel bietet 75 Pistenkilometer für jedes Niveau - von gemütlichen blauen Abfahrten über sportlich ambitionierte rote Strecken bis hin zu anspruchsvollen schwarzen Pisten. Die Bergbahnen Wildkogel garantieren zudem moderne Liftanlagen, kurze Wartezeiten und ein durchdachtes Pistenmanagement. Für Snowboarder und Kids stehen spezielle Areas und Funparks bereit, die abwechslungsreiche Möglichkeiten für Tricks und Action bieten.Ein besonderes Highlight in der Wildkogel-Arena ist das Rodeln: Auf 14 Kilometern und 1.300 Höhenmetern erstreckt sich die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt, die nächtliches Rodelvergnügen der Superlative ermöglicht. Die Auszeichnung mit dem Internationalen Rodelbahn-Gütesiegel garantiert dabei Sicherheit, Top-Präparierung und ein rundum gelungenes Erlebnis für Groß und Klein.Auch abseits der Skipisten überzeugt die Wildkogel-Arena: Hier findet man zahlreiche Optionen für Schneeschuh- & Winterwanderungen durch die verschneite Natur. Gut markierte Routen, unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade und geführte Touren mit Nationalpark-Rangern sorgen dafür, dass jeder sein persönliches Winterabenteuer findet.Neben sportlichen Aktivitäten steht auch das kulinarische Angebot auf hohem Niveau. Gemütliche Bergrestaurants und Hütten laden mit regionalen Spezialitäten, traditionellen Schmankerln und kreativer Küche zum Genießen ein. Von der deftigen Jause über hausgemachte Mehlspeisen bis zu gehobener alpiner Küche erleben Gäste in der Wildkogel-Arena Wintergenuss auf allen Ebenen.Die Kombination aus hochwertigen Pisten bis in den Frühling, geprüfter Schneesicherheit, ausgezeichneten Rodelstrecken und vielseitigen Winteraktivitäten macht die Wildkogel-Arena zu einer der attraktivsten Wintersportregionen in Österreich.Wer auf Gastgeber mit Herz, Qualität, Sicherheit und Vielfalt Wert legt, kommt in die Wildkogel-Arena. Hier ist der Winter wirklich ausgezeichnet, abwechslungsreich, schneesicher und genussvoll.Schneewalzer-Pauschale ab EUR 825,00 pro Person:- 10.01. bis 30.01.2026 und 07.03. bis 27.03.2026- 7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie- 6-Tage-Skipass gültig für alle Liftanlagen in der Wildkogel-Arena- Skikurs und 20 % Preisnachlass beim Ski- und SnowboardverleihSKI-AHOI-Pauschale ab EUR 720,00 pro Person:- 28.02. bis 13.03.2026- 7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie- 6-Tage-Skipass gültig für alle Liftanlagen in der Wildkogel-ArenaWeiterführende Informationen unter www.wildkogel-arena.at.Pressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6167036