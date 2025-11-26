Goldpreis Prognose 2026: Steht uns die EXPLOSION auf 5.200 $ bevor?

Anzeige / Werbung
Kaum hat der Goldpreis 2025 alle Rekorde gebrochen, überbieten sich Fondsmanager, Großbanken und erfahrene Analysten mit immer höheren Prognosen für 2026. Ausgerechnet jetzt, da die Erwartungen im Wochenrhythmus steigen, stellt sich die entscheidende Frage: Wie hoch kann Gold wirklich noch steigen?
Prognosen der Fondmanager
Die regelmäßige "Global Fund Manager Survey" der Bank of America liefert einen selten offenen Blick in die Köpfe institutioneller Anleger. In der jüngsten Befragung rechnen rund 34 Prozent der
Fondsmanager damit, dass der Goldpreis Ende 2026 in einer Spanne von 4.000 bis 4.500 Dollar je Unze liegen dürfte. Weitere 27 Prozent erwarten sogar 4.500 bis 5.000 Dollar. Insgesamt stellt sich
damit eine deutliche Mehrheit auf neue Rekordstände ein.
Auf dem Papier ist das eine optimistische Story. Doch ältere Ausgaben derselben Umfrage zeichnen ein deutlich nervöseres Bild. Plattformen wie Trustnet berichten, dass Gold bereits im Frühjahr 2025 als einer der beliebtesten Rohstoffe galt, während fast die Hälfte der befragten Manager die Positionierung schon damals als überfüllt bezeichnete. Gleichzeitig stieg der Anteil derjenigen, die Gold als überbewertet einstuften. Gleichzeitig signalisiert ein großer Teil der Manager weiter ein erhöhtes Rezessionsrisiko, äußert Zweifel an der Stabilität des US-Dollar Systems und bleibt bei Aktien trotz Kursgewinnen eher defensiv positioniert. In dieser Gemengelage erscheint Gold weniger als klassisches Spekulationsobjekt, sondern als Versicherung gegen ein ganzes Bündel systemischer Risiken. Die Erwartung hoher Preise ist damit weniger Ausdruck von Euphorie, sondern eher ein Symptom von Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem, in dem diese Preise entstehen.
