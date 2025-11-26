© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Der Fall ALT5 zeigt, wie gefährlich die Vermischung von Politik und Investment werden kann. Trump-Söhne auf dem Nasdaq-Parkett, politische Vertraute im Vorstand, ein milliardenschwerer Token - und ein Kurssturz um 80%.Als im August Eric Trump und Donald Trump Jr. die Glocke der Nasdaq läuteten, sollte es ein Symbol des Aufbruchs sein: Ein Blockchain-Deal zwischen ALT5 Sigma und World Liberty Financial - einem Krypto-Projekt, an dem die Trump-Familie selbst beteiligt ist. Nur wenige Monate später ist daraus eher ein Warnzeichen geworden. ALT5 hat den CEO suspendiert, die Vorlage des Quartalsberichts verschoben - und seinen Börsenwert auf ein Fünftel zusammengeschrumpft. Was als …