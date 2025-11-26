Auf der einen Seite sorgen teils hohe Beitragsanpassungen in der PKV für Diskussionen, auf der anderen Seite wächst der Bestand der vollversicherten Personen erstmals seit längerer Zeit wieder. AssCompact hat mit Tim Bökemeier darüber gesprochen, wie sich die Zielgruppen verändern, welche Trends er in den Tarifen sieht und wie sich Vorerkrankungen auf die Chancen eines PKV-Einstiegs auswirken. Interview mit Tim Bökemeier, Gründer und Betreiber von PKV-WeltHerr Bökemeier, die Prämien in der privaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.