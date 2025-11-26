DJ Lane: EZB will Inflation ex Energie bei 2 Prozent sehen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihres Chefvolkswirt Philip Lane die Inflationsrate ohne Energiepreise bei 2 Prozent sehen. Solange das nicht passiere, sei fraglich, ob das Inflationsziel von 2 Prozent wirklich nachhaltig erreicht sei, sagte er in einem Podcast der Nachrichtenagentur Reuters.

Lane sagte: "Die Inflation ohne Energiepreise liegt immer noch bei 2,5 Prozent, während die Energiepreise gefallen sind. Das ist kein nachhaltiges Muster, die Energiepreise werden nicht jedes Jahr fallen. Wir sind der Meinung, dass nächstes Jahr noch mehr dafür getan werden muss, damit die Inflation ohne Energiepreise auf den Zielwert sinkt." Die EZB gehe davon aus, dass das passieren werde, aber: "Bis das passiert, bleibt es fraglich, dass wir das Ziel nachhaltig erreicht haben. Das ist mit Blick auf die mittlere Frist wichtig.

Die nächste EZB-Zinsentscheidung steht am 18. Dezember an. Analysten erwarten überwiegend, dass die EZB den Einlagensatz bei 2,00 Prozent belassen wird. Sie halten den Lockerungszyklus für beendet. Zusammen mit der Zinsentscheidung veröffentlicht die EZB an diesem Tag auch neue Inflationsprognosen, darunter erstmals eine für 2028. Bisher prognostizieren die EZB-Volkswirte für 2026 und 2027 Inflationsraten von knapp unter 2 Prozent.

Lanes Aussagen deuten aber darauf hin, dass zumindest eine Mehrheit im EZB-Direktorium eher über einen zu hohen unterliegenden Inflationsdruck besorgt ist.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 11:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.