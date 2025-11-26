DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SCHALKE 04 ANL. 21/26 S04A DE000A3E5TK5 27.11.2025 HZE/EOT
SCHALKE 04 ANL. 22/27 S04 DE000A3MQS49 27.11.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SCHALKE 04 ANL. 21/26 S04A DE000A3E5TK5 27.11.2025 HZE/EOT
SCHALKE 04 ANL. 22/27 S04 DE000A3MQS49 27.11.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard