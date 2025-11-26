Kiira Motors aus Uganda hat einen seiner elektrischen Reisebusse vor einigen Tagen auf eine 30-tägige "Made in Uganda Grand Trans-Africa Electric Expedition" über 13.000 Kilometer durch sechs afrikanische Länder geschickt, um das Potenzial der E-Mobilität zu demonstrieren. Konkret geht es von Uganda aus über Tansania, Sambia, Botswana und Eswatini bis nach Südafrika. Mit der 13.000-Kilometer-Tour will der Hersteller aus Uganda sein neues Modell promoten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
