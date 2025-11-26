In Graz werden ab diesem Monat vier vollelektrische Busse in den Linienbetrieb integriert - zwei Solobusse und zwei Gelenkbusse des Typs eCitaro. Derzeit verstärken sie noch unterschiedliche Linien. Ab Januar sollen sie dann auf der Linie 67 unterwegs sein. Die beiden zwölf Meter langen Solobusse ersetzen zwei alte Dieselfahrzeuge, während die beiden elektrischen Gelenkbusse die Flotte der Graz Linien ergänzen. Damit wächst der Fuhrpark von 172 auf ...

