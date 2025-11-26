© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin

Robert Kiyosaki sieht das Finanzsystem am Rand eines historischen Zusammenbruchs. KI zerstöre Arbeitsplätze, Immobilien wackeln - und nur wer jetzt umschichtet, könne profitieren.Robert Kiyosaki, Autor von "Rich Dad Poor Dad", verschärft seine bekannten Crash-Warnungen und erklärt, der "größte Crash der Geschichte" habe bereits begonnen und betreffe nicht nur die USA, sondern ebenso Europa und Asien. Auf X schrieb er: "Der größte Crash der Geschichte beginnt … 2013 veröffentlichte ich RICH DAD's PROPHECY und sagte den größten Crash der Geschichte voraus. Leider ist dieser Crash nun eingetreten ... Nicht nur die USA, auch Europa und Asien stürzen ab." …