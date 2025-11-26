Mexico is seeing a surge of large-scale solar and battery storage proposals across multiple states following an October decree that sets clearer rules for private energy investments.From pv magazine LatAm The Mexican authorities have reported a growing number of PV projects submitted for approval since the publication of a new decree regulating private investments in the energy sector in mid-October. *]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...