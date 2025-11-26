Neben einer exorbitanten Outperformance gegenüber Leitindizes liefert der No Brainer Club über sogenannte Odd-Lot-Trades immer mal wieder ein sicheres Zusatzplus. So auch im jüngsten Fall. Der selbsternannte "Free Money Trade" im NBC mit den Aktien der Bauunternehmen Lennar ($LEN) und Millrose Property ($MRP) entwickelte sich wie erwartet zu einem äußerst lukrativen Geschäft. Die Strategie war simpel: Eine Lennar-Aktie kaufen, gleichzeitig eine passende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de