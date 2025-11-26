DJ Aktien Schweiz weiter mit Rückenwind

Dow Jones--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch die jüngste Aufwärtsphase fortgesetzt. Neben der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember stützten weiterhin Hinweise auf eine Annäherung der Konfliktparteien im Ukraine-Krieg die Stimmung. Nicht unwesentlichen Anteil an den weiter grassierenden Zinssenkungsfantasien in den USA hatte der Index der Einkaufsmanager aus Chicago, denn er stammte aus dem November und fiel richtig schlecht aus. Der SMI gewann weitere 0,4 Prozent auf 12.822 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,6 (zuvor: 19,77) Millionen Aktien.

Die Schwäche der defensiven Schwergewichte Roche (-0,2%) und Nestle (-0,4%) verhinderte höhere Aufschläge am Gesamtmarkt - angesichts des positiven Sentiments seien diese Titel nicht gefragt gewesen, hieß es. Novartis legten gleichwohl um 0,7 Prozent zu. Roche hatte mit ihrem Medikamentenkandidat Fenebrutinib zur Behandlung von zwei unterschiedlichen Formen der Multiplen Sklerose in den jeweils zulassungsrelevanten klinischen Studien die gesteckten primären Ziele erreicht. Die Schlagzeilen halfen dem Kurs aber kaum.

Adecco brachen um 11,4 Prozent ein. Aussagen zum Kapitalmarkttag drückten. Diese hätten bei Anlegern die Sorge geweckt, der Spagat zwischen Ausschüttungen sowie dem Zurückfahren der Verschuldung könnte misslingen, sagten Händler. Vereinzelt seien auch Zweifel an der großangelegten Nutzung von KI-Agenten zu hören gewesen, dazu enttäuschte die Beibehaltung des Margenkorridors.

Technologietitel waren in Europa gesucht. Im Fokus stand weiter das Ringen um die KI-Chips von Google gegen Nvidia. In der Schweiz zogen VAT um 3,9 Prozent an - Comet um 0,5 Prozent. Die Privatbank EFG International will in der Konsolidierung der Vermögensverwaltung eine aktive Rolle spielen. "Wir prüfen gerade mehrere Akten", sagte EFG-CEO Giorgio Pradelli Dow Jones Newswires. "Wir sind ein williger Käufer, wir müssen sicherstellen, dass wir den richtigen willigen Verkäufer finden." Der Kurs kletterte um 1,8 Prozent.

