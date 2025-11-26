© Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

Der italienische Energieriese Eni gehört 2025 zu den Überfliegern der europäischen Öl- und Gasbranche - und UBS sieht noch reichlich Luft nach oben. Die Analysten stufen die Aktie am Mittwoch hoch auf Kaufen und erhöhen das Kursziel auf 18 Euro. Ausschlaggebend sind starke Zahlen, hochwertige Investitionen und ein Wachstumstempo, das viele Wettbewerber alt aussehen lässt. Eni hat seit Jahresbeginn rund 18 Prozent zugelegt. Damit zählt der Konzern zu den stärksten Aktien des Sektors. Laut UBS liegt das nicht nur am robusten italienischen Leitindex, sondern vor allem an unternehmensspezifischen Erfolgen: Eni übertrifft seit Monaten zuverlässig die Gewinnschätzungen, hat 2025 bereits Deals …