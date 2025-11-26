Die BaFin hat die Erstversichererstatistik 2024 veröffentlicht. Diese beinhaltet im Rahmen zahlreicher Kennzahlen auch die Gesamtstornoquoten der verschiedenen Versicherer. AssCompact hat die höchsten und niedrigsten Stornoquoten der Unternehmen herausgesucht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht jährlich die Erstversichererstatistik. Die Tabellen daraus enthalten Statistiken zu Stand und Entwicklung der deutschen Erstversicherer und Pensionsfonds. Den vollständigen Artikel lesen ...
