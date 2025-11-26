Der DAX verabschiedet sich zur Wochenmitte mit weiteren Gewinnen aus dem Handel. Am vergangenen Freitag war der Index noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai abgerutscht. Damit macht er zwar einen weiteren Schritt in Richtung der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke. Vom Rekordhoch bei 24.771 Zählern trennen den heimischen Leitindex trotzdem noch immer gut 1.000 Punkte.Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf neue positive Signale in den Ukraine-Verhandlungen ...

